Alessia Marcuzzi bacia la cognata Micaela

Pasqua in famiglia per Alessia Marcuzzi. Spenti i riflettori dell'Isola dei Famosi, la conduttrice romana si ritaglia qualche ora di relax insieme agli affetti più cari. Le giornate sono documentate sui social, dove non perde occasione di raccontare quanto sia orgogliosa del suo "clan".

In attesa di tornare in onda con la prossima puntata del reality show di Canale 5, prevista per domani 3 aprile in prima serata su Canale 5, Alessia si gode l'amore dei familiari.

I giorni di pausa cominciano con una passeggiata al Pincio, sopra Piazza del Popolo, insieme alla cognata Micaela Calabresi Marconi. Le due sono molto legate e si immortalano mentre si scambiano un bacio sulle labbra col panorama mozzafiato della Capitale alle spalle: "Sister in love" è la didascalia a corredo.

Spazio poi ai figli: Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, frutto della relazione con Simone Inzaghi. La piccolina viene fotografata da mamma insieme alla sua migliore amica.

Nel pomeriggio di Pasquetta, poi, è tempo di tornare a Milano, dove Alessia registra l'Isola. "My Family", scrive in calce ad uno scatto dei ragazzi col marito.