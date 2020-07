Belen rompe il silenzio: "Stefano e Alessia? Fake news, tra me e lei rapporto di stima"

Da giorni non si parla d'altro che della presunta "relazione clandestina", come definita da Dagospia, tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino. Ed ora, dopo la pioggia di pettegolezzi, ci pensa Belen Rodriguez a mettere un punto alle chiacchiere, bollando come fake news l'indiscrezione.

"Con Alessia ho un bellissimo rapporto di stima reciproca, non è mai successo niente del genere, nessun messaggio, nessun iPad", scrive su Instagram la showgirl argentina, in riferimento a quanto scritto dal settimanale Oggi, e cioè che avrebbe scoperto messaggi tra Stefano e Alessia proprio da un iPad che stava utilizzando con il figlio Santiago.

"Continuo sempre a non capire la motivazione per la quale si inventino cose del genere - conclude Belen - appunto decideremo insieme come muoverci perché trovo assurdo e di cattivissimo gusto leggere le cazzate che ho letto in questi giorni".

Stefano e Belen erano tornati insieme nell'aprile di un anno fa, per la felicità del figlio Santiago, che oggi ha sette anni: i due sembravano intenzionati a fare sul serio, tanto da parlare apertamente di un secondo figlio e di un matrimonio bis (dopo quello celebrato nel 2013), ma qualcosa è andato storto.