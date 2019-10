Alessia Marcuzzi adotta un cucciolo: il debutto social con la figlia Mia

Da qualche ora, una nuova, dolcissima presenza allieta le giornate della famiglia Marcuzzi: si tratta di Brownie, un cagnolino color miele che Alessia ha presentato ai follower attraverso una serie di foto che lo mostrano tra le braccia premurosissime di Mia, la figlia avuta da Francesco Fachinetti.

“Benvenuto Brownie....Siete due scapigliati arruffati”, è la frase che correda il post, preso d’assalto dai commenti di quanti non possono che osservare la dolcezza del barboncino che tanto somiglia ai cagnolini di Michelle Hunziker, Lilly e Leone. E anche nonno Roby (Facchinetti) dice la sua sull’ultimo arrivato: “E’ meraviglioso, sembra finto”, il suo giudizio che trova l’approvazione di molti. Ma Mia non è certo l’unica a cui Brownie ha rubato il cuore, perché anche la stessa Alessia Marcuzzi, poco dopo, ammette di esserne già totalmente innamorata: “Pazza di lui, totale!”, è la frase che compare accanto al video del cucciolo che dorme… E, vista la tenerezza, è davvero impossibile non esserne conquistati.