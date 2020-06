Alessia Marcuzzi senza parole, la sorpresa delle amiche è a 5 stelle

Cosa c'è di meglio di una serata tra amiche davanti a un bel film? Guardarlo, sotto le stelle, sul terrazzo di una villa al mare. E' la sorpresa organizzata per Alessa Marcuzzi dalle sue inseparabili compagne di vita Ezia e Luna, al Circeo, dove stanno trascorrendo qualche giorno di relax insieme alle famiglie.

Un vero e proprio cinema privato, con tanto di maxi schermo e proiettore, e al posto di sedie o poltrone dei comodi lettoni - a debita distanza gli uni dagli altri - su cui sdraiarsi e godersi il film. Impossibile rischiare il colpo di sonno in un'atmosfera così magica e romantica, condita da candele e rose bianche. Idea originale - che ha lasciato a sbalordita la Marcuzzi - e organizzazione impeccabile, apprezzata anche da Brownie, il barboncino di Alessia, anche lui stregato dalla serata speciale.

"Che idea meravigliosa amiche mie... Il Movie Dinner all'aperto è sempre stato il mio sogno. Siete troppo brave" ha scritto la conduttrice Mediaset su Instagram, dove ha condiviso qualche foto dell'evento super esclusivo. Il 'movie dinner' ha conquistato anche Chiara Ferragni, che tra i commenti lascia occhi a cuoricino, ma non è l'unica. Ad apprezzare anche l'attrice Sarah Felberbaum, Samantha De Grenet, Anna Foglietta, Valeria Marini e poi la giusta osservazione di Briga: "Non so se avrei guardato più il film o il mare".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery