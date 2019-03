Alessia Marcuzzi da bambina: lo scatto fa impazzire i fan | FOTO

Momento amarcord per Alessia Marcuzzi, che ha pubblicato su Instagram alcune foto di quando era una bambina. Ovviamente in spiaggia, in pieno stile "Isola dei Famosi".

A poche ore dalla prossima puntata dell'Isola, in onda stasera su Canale 5 [QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI], la conduttrice ha condiviso con i follower alcuni scatti del passato. Eccola durante le vacanze dell'infanzia, bellissima allora proprio come ora. "Stasera c'è l'Isola e io sono già pronta", scherza nella didascalia. Lunghi capelli biondi e corporatura minuta, l'aspetto fisico di Alessia non è cambitato particolarmente negli anni. Tanti, poi, quelli che vedono in lei una somiglianza particolare con Mia, la figlia avuta nel 2011 dall'ex compagno Francesco Facchinetti.