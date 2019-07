Alessia Marcuzzi sbeffeggia gli haters e sfoggia un fisico mozzafiato: “Faccio quello che voglio”

Basta passare sopra alle frasi offensive scritte a margine delle sue foto da follower astiosi, basta con gli insulti e i commenti negativi: Alessia Marcuzzi ha deciso di zittire una volta per tutte gli haters che si affannano a riempire la sua bacheca di cattiverie prendendo in prestito il testo della canzone di Rovazzi, esaustivo del suo pensiero.

“Shorts troppo corti”,“non sei più una ragazzina”, “Sei ridicola”, “Gambe storte”, “Faccia da cavallo” sono solo alcuni degli epiteti che sono stati rivolti alla conduttrice a corredo delle foto postate in questi giorni di vacanza sul suo accounti Instagram, definizioni che lei ha sintetizzato in un nuovo post a cui ha allegato il suo messaggio.

“Cari haters, avete ragione... vi chiedo perdono. Il problema e’ che spesso faccio quello che voglio, faccio quello che mi va,

quest'estate poi sono proprio fuori controllo E del testo tanto non ne ho bisogno...”, ha aggiunto Alessia, per poi ribadire il concetto che esalta il suo spirito di libertà con nuove immagini che mettono i mostra un fisico strepitoso.

A 46 anni, bella come il sole che la bacia, Alessia Marcuzzi non prende lezioni da nessuno: con buona pace di coloro a cui non è particolarmente simpatica e che, evitando di insultarla, potrebbero molto più semplicemente, evitare di seguirla sui social.