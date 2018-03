Alessia Marcuzzi incinta? L'indizio che fa notizia

Non si arrestano i rumors intorno alla presunta gravidanza di Alessia Marcuzzi. Nel corso delle ultime puntate dell’Isola dei Famosi, infatti, la conduttrice romana ha sfoggiato un pancino più rotondo del solito, subito foriero di pettegolezzi per i più attenti. Oggi, poi, il settimanale ‘Diva e Donna’, la immortala in un negozio di abbigliamento per bambini. E se servono tre indizi a fare una prova, siamo già un passo avanti.

Alessia al momento non conferma né smentisce i rumors. Gli obiettivi dei paparazzi però la fotografano guardinga tra tutine per neonati e peluches. Non solo: l’abbigliamento ampio e morbido sembra proprio segno di una dolce attesa…

Ad avvalorare la tesi, inoltre, arrivano alcune voci risalenti alla scorsa estate: secondo i rumors, infatti, la presentatrice e il compagno Paolo Calabresi Marconi sarebbero andati in crisi alcuni mesi fa proprio perché l’uno intenzionato a mettere in cantiere un bebè e l’altra non pronta all’idea. Chissà, forse, nel frattempo, il produttore televisivo è riuscito a convincerla.

Se le indiscrezioni venissero confermate, per la Marcuzzi si tratterebbe del terzo figlio dopo Tommaso (avuto da Simone Inzaghi) e Mia (da Francesco Facchinetti), il primo con il marito.