Alessia Marcuzzi incinta? Tutta la verità nel messaggio su Instagram

Ma Alessia Marcuzzi è incinta, sì o no?

Prima quel vestitino indossato durante una puntata dell’Isola dei Famosi, così fasciante da far sospettare che tenesse nascosta un’incipiente gravidanza; poi le foto che l’hanno colta intenta a perlustrare un negozio per bambini… Gli indizi per alimentare il sospetto che la conduttrice aspettasse un bimbo (il terzo, dopo Tommaso avuto da Simone Inzaghi, e Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti) si sono susseguiti l’uno all’altro finché poco fa su Instagram è arrivata la smentita secca e chiara.

“Non sono incinta, è solo un po’ de panza” ha scritto la showgirl a caratteri cubitali sul suo profilo social, aggiungendo l’emoticon che sorride a crepapelle volta a zittire una volta per tutte le voci che la vorrebbero mamma del primo figlio del marito Paolo Calabrese.

Nessun pargolo in arrivo, dunque, per la padrona di casa del reality di Canale 5 che tra poche ore darà inizio alla sua ottava puntata durante la quale, finalmente, sarà libera di indossare ciò che desidera senza preoccuparsi di dare adito a dubbi su ipotetiche maternità.