Alessia Marcuzzi è incinta? Ecco l'indizio che fa notizia

Alessia Marcuzzi è incinta? Un pancino più rotondo del solito sta scatenando i fan della conduttrice, sposata da cinque anni con Paolo Calabresi Marconi, produttore televisivo.

L'inzio è stato notato dai telespettatori durante l'ultima puntata delle Iene, in onda l'altro ieri su Italia Uno. Marcuzzi, infatti, indossava un abito macultato ed iper attillato, che lasciava intravedere un ventre pronunciato. Inevitabile, dunque, pensare ad una gravidanza, dal momento che la presentatrice 41enne sfoggia da sempre un corpo perfettamente scolpito.

Ma si tratterà davvero di una cicogna in arrivo, oppure Alessia ha solo mangiato più pesante del solito? Nessuna conferma né smentita da parte della diretta interessata. Di certo c'è che per lei si tratterebbe del terzo figlio dopo Tommaso e Mia, avuti rispettivamente dalle precedenti relazioni con l'ex calciatore Simone Inzaghi e il manager Francesco Facchinetti.

Ricordiamo inoltre che in passato il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, aveva rivelato il desiderio di paternità di Paolo Calabresi Marconi. Un sogno che però, fino a quel momento, Alessia non si sentiva pronta a realizzare. Chissà, forse ora i tempi sono maturi al punto giusto da mettere finalmente in cantiere un bebè.