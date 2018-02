Alessia Marcuzzi è incinta? L’indizio in diretta

Un pancino tondo che fa capolino dall’abito nero. Questo l’indizio che scatena la rete su una possibile gravidanza di Alessia Marcuzzi. La conduttrice dell’ "Isola dei Famosi" è incinta?

Il vestitino nero indossato dalla presentatrice nel corso dell’ultima puntata non sembra lasciare spazio a dubbi. Lei, al momento, non replica ai rumors diffusi sul web. Se però le indiscrezioni venissero confermate, per Alessia si tratterebbe del terzo figlio dopo Tommaso (avuto da Simone Inzaghi) e Mia (da Francesco Facchinetti), il primo con l’attuale compagno Paolo Calabresi Marconi.

Proprio la scorsa estate, si vociferava di una presunta crisi tra la Marcuzzi e il compagno proprio a causa del mancato accordo sulla volontà di allargare la famiglia. Mentre infatti Paola si sentiva pronto, per lei non era il momento. Chissà, forse nel frattempo il produttore è riuscito a farle cambiare idea…