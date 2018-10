Incidente domestico per Alessia Marcuzzi, a rischio la puntata de "Le Iene"

Weekend sfortunato per Alessia Marcuzzi. La conduttrice ha avuto un piccolo incidente domestico che le è costato abbastanza caro. Mignolo del piede destro fratturato e puntata de "Le Iene" di mercoledì a rischio.

La notizia tra le sue storie di Instagram, dove ha mostrato il dito fasciato e lanciato anche un appello al collega Nicola Savino: "Caro @nicosavi dovrai prendermi in braccio mercoledì prossimo alle iene... Mignolo fratturato mentre giocavo a nascondino!". Sarà complicato, per non dire impossibile, rimettersi in piedi in così pochi giorni, ma Alessia non sembra intenzionata a dare forfait. A Savino conviene iniziare ad allenarsi...