Alessia Marcuzzi pubblica uno scatto senza trucco: vi piace così? (FOTO)

La "no-make up" mania contagia anche Alessia Marcuzzi. E' tra le ultime passioni delle star - abituate sempre a mostrarsi impeccabili in fatto di make up ed acconciature - pubblicare fotografie in cui si espongono "al naturale". E nelle ultime ore lo ha fatto anche la conduttrice di 'Temptation Island Vip', facendo il pienone di complimenti da parte dei fan.

Alessia Marcuzzi senza trucco

Il viso acqua e sapone, completamente privo di ombretti e eye liner e impreziosito solamente da una leggerissima sfumatura di rossetto rosso. Così Alessia si è mostrata ai follower, aggiungendo l'ironica didascalia "Seria". Tanti i commenti da parte dei follower. "C’è poco da fare, se uno nasce bello anche serio infrange cuori", scrive qualcuno. "Alessia Marcuzzi e l'eterna giovinezza", fa eco qualcun altro. Ed impossibile contare i "bellissima" digitati dai fan.

Del resto non c'è donna più bella di quella felice e per Alessia questo è un momento molto sereno. Oltre all'amore che va a gonfie vele col compagno Paolo Calabresi, la presentatrice - mamma di Mia, avuta da Francesco Facchinetti, e Tommaso, nato dall'amore per Simone Inzaghi - è approdata con grande successo al timone del reality show prodotto da Fascino Pgt di Maria De Filippi.