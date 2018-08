Alessia Marcuzzi, sorpresa in vacanza: l’emozionante incontro con Tom Hanks

Ai follower che su Instagram la seguono con affetto, Alessia Marcuzzi non sta regalando solo scorci di panorami mozzafiato dei luoghi della sua estate o scatti che esaltano la sua fisicità tonica e sexy.

Dalla capitale inglese al mare cristallino della Grecia, su Instagram la conduttrice romana sta condividendo anche e soprattutto i sorrisi delle persone che le sono accanto in questi giorni di relax: quello di Mia, la figlia di 7 anni avuta da Francesco Facchinetti, della cognata Micaela Marconi Calabresi, delle amiche del cuore taggate negli scatti da migliaia di like.

Ma in questi giorni di spensieratezza vissuta con gli affetti più cari ha trovato spazio anche un incontro davvero inatteso per Alessia e la sua famiglia, subito fermato da un click e pubblicato con un commento che ha reso palpabile l’emozione.

Durante la sua vacanza in Grecia, la conduttrice si è imbattuta nell'incontro con Tom Hanks, attore premio Oscar che non si è sottratto alla foto con la piccola Mia e una sua amichetta, entusiaste nella foto che mette in evidenza la luce dei loro occhi per una sorpresa così emozionante.

“Un’emozione incredibile...incontrare Tom Hanks per strada! E pensare che io e Mia abbiamo rivisto “Big” una settimana fa... non ci posso credere”, ha scritto Alessia nella didascalia subito commentata dai fan della “fortunata” a cui sono andati i complimenti per un incontro tanto inaspettato e perciò ancora più entusiasmante.