Alessia Marcuzzi, vacanza nel resort da mille euro a notte

Una vacanza da mille (euro) e una notte. L'estate di Alessia Marcuzzi inizia in Puglia con Mia in un posto da favola. Per la fuga d'amore con sua figlia, la conduttrice ha scelto Borgo Egnazia, resort extra lusso a Savalletri, Fasano, meta preferita da molti vip, italiani e internazionali (tra gli ospiti c'è stata anche Madonna).

Relax nella piscina in pietra leccese, lunghi bagni nella caletta privata e passeggiate tra la natura rigogliosa: sui social Alessia condivide qualche scatto di queste splendide giornate.

A Borgo Egnazia ci sono anche l'ex calciatore Roberto Baronio e la moglie Ezia Modafferi, con cui la conduttrice è molto amica, ma soprattutto sono molto amiche le loro bambine, inseparabili in questa vacanza formato famiglia.