Alessia Marcuzzi e Wilma Faissol sempre più complici: "Lasciamo i mariti e scappiamo"

Dopo un Natale tra risate, brindisi, tavole imbandite e canzoni, continuano le feste 'in famiglia allargata' per Alessia Marcuzzi e Francesco Facchinetti. Non è la prima volta che gli ex trascorrono le vacanze insieme, per la figlia Mia, ma soprattutto perché, in fondo, stanno bene insieme, anche con i nuovi compagni.

A dimostrarlo sono i tanti scatti postati da Francesco Facchinetti, dalla moglie Wilma Faissol e da Alessia Marcuzzi che si divertono e si rilassano insieme alle Maldive. Ovviamente c'è anche Paolo Calabresi Marconi, Roby Facchinetti, i figli della grande famiglia 'Facchinetti-Faissol-Marcuzzi-Calabresi" e a guardarli, davvero tutto sembra possibile. Anche essere sereni, a Natale, dopo rotture e separazioni.

A colpire è, in particolar modo, uno scatto che Wilma Helena Faissol (alias Lady Facchinetti) ha pubblicato sul suo Instagram. Una foto in cui, bellissime e in ottima forma, lei e Alessia Marcuzzi si abbracciano come due amiche: "Lasciamo i mariti e scappiamo insieme", scrive la Faissol accanto alla foto, dimostrando che tra lei e la conduttrice de Le Iene c'è sempre più complicità.

Immediati i commenti dei fan che adorano vedere tanta complicità femminile: "Siete un esempio da seguire! Complimenti a entrambe", commenta un utente. "Siete davvero bellissime. La vera amicizia racchiusa in uno scatto", aggiunge un altro. Ed, effettivamente, Alessia Marcuzzi e Wilma Faissol sono la dimostrazione che si può essere amiche, anche se una è l'ex e l'altra la nuova moglie.