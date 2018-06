Alessia Prete chiede scusa ai fan per la foto su Instagram: “Non volevo offendere nessuno”

L’ironia con cui Alessia Prete ha condiviso con i follower la foto di lei concorrente di Miss Italia nel 2016, non è stata colta da molti.

La 22enne torinese reduce dall’ultima edizione del Grande Fratello ha pubblicato in una Instagram Stories l’immagine di lei con la classica fascia da aspirante reginetta di bellezza, modificata con la scritta “Miss Cotechino Bagnato da Natale 2013” al posto del classico “Miss Italia”.

Evidentemente, il riferimento alla sua fisicità in questi termini ha fatto indispettire qualcuno al punto tale da spingere la ragazza a fare le sue scuse a quanti si siano sentiti offesi dallo scatto.

“Ragazzi chiedo scusa per il post di prima, doveva essere una cosa ironica sul fatto che commentino le mie foto sul fatto che sia una nanetta e abbia le cosce grosse”, ha esordito Alessia in un video pubblicato con un’altra Instagram stories: “Non volevo offendere nessuno, anzi, bisogna accettarsi così per come si è”.

Poi la precisazione: “Io sono stata una delle poche a Miss Italia a partecipare con la taglia 42, quindi chi meglio di me sa. Chiedo ancora scusa per chi si fosse offeso”.

Bando a qualsiasi fraintendimento, dunque: nelle intenzioni di Alessia Prete non c’era certo quella di ferire la sensibilità di qualcuno.