Alessia Prete: “Sono nata con una lussazione congenita. Ne ho sofferto per anni”

Al grido di “sbizzarritevi e scatenate l’inferno”, anche Alessia Prete ha dato il via al suo “esercito” di follower pronto a farle tutte le domande possibili inerenti ogni aspetto della sua vita.

Le storie pubblicate su Instagram si sono rivelate l’occasione per svelare qualcosa di più sul rapporto sentimentale con Matteo Gentili, nato all’interno della casa del Grande Fratello, ma anche dei particolari sconosciuti molto personali, come la malattia di cui ha sofferto per diverso tempo.

“Che problemi fisici hai avuto? Se vuoi dirlo ovviamente, sei così sorridente e felice ora” le ha scritto un utente, domanda alla quale Alessia non si è tirata indietro, rivelando di essere nata con una lussazione congenita alle anche, malattia nota anche con il nome di displasia dell’anca.

“Per anni non ho potuto praticare molti sport, soffrendone. Ora ho risolto e anche in questo ho avuto il mio riscatto”, ha aggiunto ancora la 22enne di Torino che oggi ha superato alla grande ogni problema e sta vivendo un momento felice della sua vita insieme a Matteo.

Alessia Prete e Matteo Gentili, l'amore continua

Sempre nella sfilza di quesiti rivolti alla ragazza, a chi le ha chiesto se possa essere proprio il calciatore l’uomo della sua vita, Alessia ha risposto prontamente “Se non lo pensassi, non ci starei insieme”, segno che la relazione nata davanti alle telecamere dell’ultimo Grande Fratello procede a gonfie vele in questa prima estate all’insegna dell’amore.