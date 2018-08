Grave lutto per Alessia Prete: “Sono distrutta, non doveva andar così”

Un messaggio straziante scritto in calce alla foto che mostra Alessia Prete sorridente accanto a un amico, ha espresso il dolore della ex concorrente del Grande Fratello per il grave lutto che l’ha colpita qualche ora fa.

Stando a quanto si comprende dal post, la ragazza è stata sconvolta dalla morte del caro amico d’infanzia con lei nello scatto a cui era molto legata.

“Il mio cuore si è svegliato di ghiaccio questa mattina. È difficile per me guardare persino la nostra foto. Solo il pensiero che ventitré anni fa, Mamma Stefy e Mamma Carmen insieme aspettavano due piccoli cuccioli, mi tremano le mani”, ha esordito nello scritto la fidanzata di Matteo Gentili.

“Indelebile è il ricordo della mia infanzia passata con te. Sei stato un grande compagno di giochi. E nonostante siamo tanto giovani, per me eri già un grande uomo. Non ti sei mai arreso alle avversità e anzi, da persona responsabile sei andato a vivere da solo, con tanti sacrifici riuscivi a conciliare lavoro e scuola. Questo è quello che reputo un vero Uomo, chi sulle proprie spalle porta i pezzi per costruire un puzzle chiamato Sogno. Non potevi che essere un esempio per tutti noi.

Ho l’ultimo messaggio che dice: “appena torno ci vediamo...” ..non doveva andar così.. sono distrutta. ..Ale sei un’anima pura...”.

Tanti i messaggi di condoglianze ricevuti in questi minuti da parte dei fan tra cui anche il cuore rosso di Matteo Gentili, conosciuto durante l’esperienza televisiva del reality di Canale 5, che ha espresso anche così la sua vicinanza alla compagna in un momento così delicato.