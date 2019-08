Il nuovo amore di Alessia Ventura, ecco il bello e "misterioso" Gabriele

Di lui al momento si conosce solo il nome, Gabriele, e che ha conquistato il cuore della bella Alessia Ventura. Un amore reso pubblico dallo scatto che immortala la coppia in un tenerissimo bacio in cui lei appare raggiante. L'ex di Filippo Inzaghi torna ad essere felice con il "benestare" di tante sue amiche/colleghe che hanno commentato la foto con cuori, baci e parole d'affetto.

Tutte felici per Alessia Ventura

Tra queste spiccano i nomi di Margherita Zanatta, Elena Santarelli, Bianca Atzei, Alena Seredova, Caterina Balivo, Patrizia Pellegrino, Ilenia Lazzarin e Adriana Volpe. Ed Alessia le ha ringraziate una ad una così come ha fatto con ogni follower. La Ventura ha deciso di uscire allo scoperto con il misterioso Gabriele, ma la relazione parrebbe durare già da qualche tempo.

Un nuovo inizio per la bella ex letterina di Passaparola dopo la storia tenuta ben lontano dai riflettori con Pippo Inzaghi, ora legato all’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e modella Angela Robusti, e ad un lungo periodo da single.