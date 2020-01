Alex Belli papà dopo Temptation Island Vip

Per Alex Belli è arrivato il tempo di appendere gli scarpini da latin lover al chiodo. Intervistato dal settimanale Chi, l'attore e modello si dice pronto a metter su famiglia insieme con Delia Duran, la compagna a cui è legato da aprile. "Sì, è il momento giusto - spiega - Ci abbiamo riflettuto molto con Delia, non è una decisione presa d’istinto o senza consapevolezza: ora che s’incrociano stabilità e maturità, siamo pronti per diventare genitori".

Alex Belli papà: lavori in corso

L'amore tra Alex e Delia è cominciamo pochi mesi fa, ma la coppia ha bruciato presto le tappe. Il primo incontro, la convivenza, poi la partecipazione a 'Tempation Island Vip' ed ora il desiderio di un bambino. "Conviviamo da tempo e stiamo bene - prosegue Belli - Il matrimonio non è tra le nostre priorità, anche se alle Seychelles è stato come vivere una di luna di miele in anticipo: il resort che ho scelto per scattare uno shooting pubblicitario, era pieno di coppie fresche di nozze".

E' stata proprio l'esperienza condivisa a Temptation a fortificare il legame rendendolo più solido e predisponendolo quindi a progetti più importanti. "Lo strascico è durato a lungo: guardando le puntate si è riaccesa la discussione. Poi ci abbiamo riso sopra. Il viaggio nei sentimenti per noi non è stato pericoloso e ne siamo usciti rafforzati. Abbiamo rischiato molto. Temptation è stata per entrambi un’esperienza dura perché si creano dinamiche forti, nel tuo inconscio costruisci cose che non esistono, i non detti inevitabilmente te li porti a casa".

Alex Belli papà dopo il passato da playboy

Per Belli si tratta dunque di quel fatidico momento destinato ad arrivare prima o poi per ogni casanova: quello in cui mettere la testa a posto. Nel suo passato, infatti, ricordiamo relazioni turbolente con donne più o meno famose, dall'ex moglie Katarina Raniakova, con cui si è detto addio due anni fa dopo 9 anni insieme (e quattro di matrimonio), a Mila Suarez, modella di origine marocchina a cui è stato legato circa un anno.