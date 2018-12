Signorini si commuove da Chiambretti ripensando al periodo della malattia

E' stata una puntata emozionante quella di mercoledì 5 dicembre de "La repubblica delle donne". Tra gli ospiti Elena Santarelli, che ha parlato della malattia del figlio e del difficile momento che sta attraversando da quella terribile diagnosi di un anno fa. Una sofferenza che non si può comprendere se non si è vissuta sulla propria pelle, come è accaduto ad Alfonso Signorini, anche lui in studio.

Il giornalista si è commosso ascoltando le parole della showgirl, sposata con Bernardo Corradi, ma soprattutto gli occhi si sono riempiti di lacrime ricordando quando scoprì di avere la leucemia. Era il 2011 e conduceva Kalispera: "E' stato un periodo bellissimo che conservo nel cuore - ha spiegato visibilmente emozionato - Dopo la fine della trasmissione ho scoperto la malattia".

Era l'ultima puntata del programma, in onda su Canale 5, e Signorini accusò un malore in diretta ma riuscì comunque ad arrivare fino alla fine. Poi la febbre altissima, la corsa in ospedale e la terribile scoperta. Fu un periodo drammatico per lui, che per qualche anno rimase lontano dalla tv, ma fondamentale, come ha raccontato più volte, per fargli vedere la vita con occhi diversi.