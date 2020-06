Alfonso Signorini ha perso l'ultimo messaggio della mamma: "Mi è crollato il mondo addosso"

La morte della mamma, nel 2011, è stato il momento più doloroso della sua vita e ancora oggi è una ferita aperta. Alfonso Signorini era legatissimo a lei e per anni ha conservato nella segreteria telefonica quell'ultimo messaggio che gli aveva lasciato. Da qualche mese, però, non c'è più traccia e per il direttore di Chi - che nella prossima stagione televisiva tornerà al timone del Grande Fratello Vip - è stata una doccia gelata.

"Nella mia vecchia segreteria telefonica avevo registrato l'ultima chiamata di mia mamma - ha raccontato - Ogni volta andavo a risentirmi il messaggio, mi dava conforto. Ho scoperto dopo Natale che quel messaggio lì non c'era più inciso. Mi è crollato il mondo, perché ho perso il contatto fisico con mia mamma".

Riascoltare, ogni volta che ne aveva bisogno, la voce della mamma era come riaverla accanto per un attimo, da qualche tempo, invece, non è più possibile: "Ho realizzato che non avevo più niente, è stato un brutto momento".