Alice Campello, lo sfogo dopo la rapina in casa: “Sono ancora sconvolta”

Momenti di paura per Alice Campello, moglie dell’ex attaccante della Juve oggi in forza all’Atletico Madrid Alvaro Morata, vittima di una rapina a mano armata nella villa a Mirasierra, Madrid.

Secondo quanto riportato dai media madrileni, durante l’assenza di Morata che si trovava nelle Isole Far Oer con la Nazionale spagnola, un gruppo di malintenzionati è entrato in casa e ha rubato diversi oggetti di valore mentre la moglie si trovava in casa insieme ai due figli gemelli di quasi un anno Leonardo e Alessandro. Fortunatamente la signora Morata e i bambini stanno bene e sull’accaduto sta indagando adesso la polizia spagnola, ma lo spavento è stato davvero tanto, come la stessa modella di Mestre ha spiegato in un post su Instagram.

Alice Campello dopo la rapina: “Una di quelle cose che non si dimenticano facilmente”

Dopo la diffusione della notizia della rapina in casa, Alice Campello ha voluto rassicurare i fan con un post su Instagram che ha spiegato l’accaduto e l’enorme paura provata per la brutta esperienza.

“Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora. Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita”, ha esordito Alice Campello nel post scritto a corredo della foto che la vede insieme al marito Alvaro Morata e ai loro due figli gemelli Alessandro e Loenardo: “Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero un’emozione inspiegabile.... Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio.Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato”.

“Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare”, ha concluso Alice per poi ringraziare tutti per i messaggi di solidarietà ricevuti.