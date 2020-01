Alice Sabatini: “In depressione dopo Miss Italia: pesavo 15 chili in più, un disastro”

Il periodo successivo alla vittoria di Miss Italia 2015 non è stato per nulla facile per Alice Sabatini: "Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero. Prima, attaccata su tutti i fronti, poi lo sbalzo di peso. Rifiutavo persino di mettermi la corona", ha raccontato la cestista 23enne al settimanale Donna e Donna che ha raccolto le confidenze su un periodo tanto difficile segnato anche dagli attacchi subiti sul web per via della discussa affermazione: “Mi piacerebbe vivere nel 1942 per poter rivivere la Seconda Guerra Mondiale”.

“Un mese dopo la vittoria pesavo 15 chilogrammi in più. Un disastro, mangiavo schifezze a più non posso. Sono entrata in depressione di testa. Un periodo nero”, ha confidato la ragazza: “Prima, attaccata su tutti i fronti, poi questo sbalzo di peso. Quindici chili in più, tutti sulla parte alta, il viso, il seno e la pancia. Dovevo portare in giro l'immagine della ragazza più bella d'Italia e mi ritrovavo con questa faccia gonfia. Rifiutavo di mettermi la corona”.

I tentativi per rimediare alla situazione passarono anche attraverso diete rivelatesi sbagliate: “Ho preso a fare tutte le diete, a prendere pasticche. Niente. Blocco totale. Attacchi di panico, mai avuti prima. Sono finita all'ospedale disidratata per una dieta sbagliata a base di verdure crude e poca acqua. Ho rischiato il blocco renale. Avevo toccato il fondo”.

Alice Sabatini, la scoperta della celiachia

Solo in seguito Alice Sabatini ha scoperto finalmente la causa del suo malessere fisico, ovvero la celiachia, e finalmente la sua vita è cambiata grazie al corretto regime alimentare che esclude il glutine dalla dieta. "Mi sono sbloccata di testa, a quel punto", ha affermato la ragazza che in una sola settimana ha perso 4 chili e ripreso in mano la sua vita. Fondamentale per superare il momento è stato l’amore del fidanzato Gabriele Benetti: "Lui mi ha sempre fatto sentire bella, nonostante i chili in più", ha confidato la ex Miss Italia, oggi commentatrice delle partite di basket e dedita alla recitazione.