Aiuti dall'Albania all'Italia, Alketa Vejsiu: "Noi albanesi abbiamo memoria"

«Se fossi un dottore sarei partita anche io. Pur non essendo una potenza economica, noi albanesi abbiamo una buona memoria che ci fa riflettere: non dimentichiamo che il vostro Paese ci ha sempre aiutato. Il mio cuore è straziato per voi». Lo dice in un’intervista esclusiva a Oggi, la conduttrice albanese Alketa Vejsiu, già protagonista all’ultimo Festival di Sanremo, all'indomani degli aiuti inviati dall'Albania all'Italia per affrontare l'emergenza coronavirus.

Nei giorni scorsi infatti dieci medici e 20 infermieri sono arrivati dal paese dei balcani destinati agli Spedali civili di Brescia, messi in ginocchio dall'emergenza sanitaria. Sono atterrati a Verona e sono stati accolti tra gli altri dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e dal vicepresidente, Fabrizio Sala. Alketa racconta diffusamente per la prima volta tutta la sua vita a partire «da una famiglia umile, con un padre emigrato in Grecia per lavoro», l’esodo dei suoi concittadini via mare («per un soffio non siamo saliti su una nave anche noi, ci mancavano dei documenti… Eravamo troppo poveri e sapevamo che c’era un mondo migliore al di là del mare»), la sua gavetta («È difficile trovare delle ragazze che hanno cominciato a lavorare a 13 anni e hanno più di 22 anni di carriera alle spalle»).

E infine, l’esperienza di Sanremo grazie a Lucio Presta: «Lui è uno che dice poco e fa tanto, riservatissimo, ma poi mi è venuto a trovare con la moglie a Tirana… dopo tre anni mi ha presentato Amadeus che poi mi ha chiesto di mandargli il monologo che avevo in mente… So che è stata la miglior cosa che ho fatto e la soddisfazione è enorme… Nella vita ho avuto tanto, sacrifici e successo, sono felice di quel che ho. Ma mi piacerebbe ricevere una proposta lavorativa in Italia, ne sarei contenta».