All Together Now, il prete canta ‘Più bella cosa’: la reazione di Michelle Hunziker

(Don Giuliano Gallone canta "Più bella cosa" a 'All together now')

Tra i concorrenti pronti a mettersi alla prova nella prima puntata della nuova edizione di ‘All Together Now’ è arrivato anche Don Giuliano Gallone, parroco con la passione per la musica, approdato nello show musicale di Canale 5 con la speranza di realizzare un piccolo teatro per i suoi ragazzi della parrocchia nel caso di vittoria del premio di 50mila euro.

Davanti al ‘Muro’ di cantanti, esperti del mondo della musica e volti noti dello spettacolo il concorrente si è esibito con il celebre brano ‘Più bella cosa’ di Eros Ramazzotti, scelta musicale che ha inevitabilmente portato la regia a indugiare su Michelle Hunziker, conduttrice dello show che di quel testo fu ispiratrice e destinataria all’epoca della sua storia d’amore con il cantautore romano.

Il prete canta ‘Più bella cosa’, il ‘leggero’ imbarazzo di Michelle Hunziker

Dopo la presentazione di rito del concorrente, ecco partire le prime note della canzone ‘Più bella cosa’ che ha indotto la regia a indugiare sul volto di Michelle Hunziker dall’espressione imbarazzata quel tanto che bastava per ricordare l’origine del testo che a lei venne dedicato dall’ex marito Eros Ramazzotti (al minuto 2.35 del video in alto). All’epoca - correva l’anno 1996 - Michelle ed Eros erano felicemente fidanzati e ala fine di quell’anno, il 5 dicembre, diventarono genitori della loro primogenita Aurora . Il matrimonio arrivò nel 1998, nel 2002 la fine. Oggi la showgirl è sposata con Tomaso Trussardi, mentre il cantante si è recentemente separato dalla seconda moglie Marica Pellegrinelli. Il resto è storia. Storia di cui fa parte anche questa canzone a futura memoria di una storia d’amore che non si lascia dimenticare.

