Allegra Cole, 100mila dollari per la 15esima di reggiseno: "Pesa 11 chili. Mi piaccio così"

(A 'Live - Non è la d'Urso Allegra Cole, l'insegnante di musica supersuper maggiorata)

Nel segmento che ‘Live - Non è la d’Urso’ ha dedicato agli interventi chirurgici estremi, Allegra Cole ha avuto un ruolo da assoluta protagonista, viste le misure esagerate di un seno voluminosissimo che fa il paio con un altrettanto estremo lato b. Madre di otto figli e insegnante di pianoforte, la donna ha raccontato di aver speso circa 100mila dollari per raggiungere la 15esima taglia di reggiseno e di sentirsi bene così, grazie ai suoi 137 centimetri di circonferenza ottenuta attraverso numerosi interventi chirurgici. Naturali le perplessità dei presenti in studio, tra cui il medico chirurgo Lorenzetti che ha sottolineato le conseguenze dannose di operazioni così estreme, rispetto alle quali, tuttavia, la signora Cole non è parsa affatto spaventata.

Chi è Allegra Cole, la donna con la 15esima di reggiseno

Proprio per via del suo seno esagerato Allegra Cole è ormai una star dei social con il suo milione di follower raggiunto su Instagram. La donna abita a Salt Lake City, nello stato dello Utah, è un’insegnante di pianoforte e anche CEO della sua azienda. Dietro la sua scelta tanto estrema di arrivare alla 15esima di reggiseno, Allegra ha raccontato esserci il desiderio di tornare a sentirsi a suo agio con il proprio corpo dopo le otto gravidanze: “Da madre ho sentito che il mio corpo si stava sgretolando, ho provato insicurezza nel vedere il mio seno cadente dopo aver allattato i miei figli per molti anni. Ora, che ho attraversato questa trasformazione, qualcuno potrebbe dirmi che lo faccio perché non mi piaccio o perché non ho fiducia in me stessa. Ma è proprio l’opposto. Non mi sono mai sentita meglio soprattutto per come il mio corpo si mostra con i vestiti”.