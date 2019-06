Alvin in ospedale da Katia Follesa: tutti gli aggiornamenti (VIDEO)

Gli amici si vedono nel momento del bisogno. Lo sa bene Katia Follesa, ricoverata in queste ore per cardiomiopatia ipertrofica al Gruppo Ospedaliero di San Donato, a Milano, raggiunta nel pomeriggio di ieri da Alvin, l'inseparabile collega con cui conduce '101 Radio Show', in onda dal lunedì al venerdì dalle 12:00 alle 14:00 su R101.

"Oggi pomeriggio sono andato a trovare Katia", ha scritto Alvin su Instagram, immortalandosi in un video vicino al letto della comica, "Vi saluta tutti e vi ringrazia!". Quindi l'annuncio che tutti gli ascoltatori aspettavano: "Giovedì torniamo in onda insieme su Radio 101", ha aggiunto, facendo intendere che le condizioni della timoniera di 'Cake Star' sono migliorate. I due, poi, si sono lasciati andare ad un divertente siparietto, dimostrando ancora una volta la forza della Follesa, capace di non perdere il sorriso neanche nei momenti di difficoltà.

Malattia Katia Follesa, che cos'è la cardiomiopatia ipertrofica

La comica e conduttrice televisiva, lanciata da ‘Zelig’ in coppia con Valeria Graci, è affetta da "una cardiomiopatia ipertrofica ereditata dal padre", patologia per cui il ventricolo sinistro diviene meno elastico e ha quindi una ridotta capacità di accogliere il sangue proveniente dai polmoni, facendo sì che la quantità di sangue pompata dal cuore venga ridotta. Proprio ieri ha voluto ringraziare lo staff ospedaliero che si sta prendendo cura della sua situazione di salute. "Grazie infinite al Gruppo Ospedaliero di San Donato un Presidio di ricerca eccellente che mi tiene a bada e che mi fa vivere al meglio la mia vita - ha scritto, sempre su Instagram - Attraverso la ricerca ho imparato molte cose soprattutto a prendermi cura di me in particolare del mio cuore che ogni tanto richiede coccole!". Tanti i messaggi di affetto arrivati ieri, sia da parte di fan che addetti ai lavori, come Nicola Savino e Gabriele Corsi che augurano una pronta guarigione.