Amadeus e Giovanna Civitillo a cena per festeggiare: “Bevo poco, ma stasera devo brindare”

A 37 anni dal suo debutto in Rai, Amadeus è stato investito del ruolo prestigioso di conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo. La notizia circolava da tempo, ma ieri una nota di Viale Mazzini ha sciolto ogni riserva. “Padrone di casa di Sanremo 70 sarà Amadeus, volto Rai, esperto di musica, storico dj, che sarà anche Direttore Artistico dell'edizione”, ha spiegato il comunicato che ha descritto la kermesse giunta al suo 70esimo appuntamento come “un ambizioso evento multipiattaforma ideato e costruito dalla Rai”. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da parte del pubblico, da sempre affezionato al popolare volto televisivo che ieri, a poche ore dalla comunicazione ufficiale, ha condiviso con i follower la gioia dell’importante traguardo.

Amadeus conduttore del Festival di Sanremo, i festeggiamenti con Giovanna Civitillo

Amadeus ha voluto festeggiare la notizia della conduzione e direzione artistica del Festival di Sanremo 2020 con una cena in famiglia che è stata anche l’occasione per condividere con i follower la gioia di questo momento. “Stasera brindiamo?”, gli chiede la voce fuoricampo della moglie Giovanna Civitillo che lo riprende nel video postato su Instagram. “Sì anche uno che beve poco come stasera deve brindare con del buon vino rosso”, la risposta di un entusiasta Amadeus: “Notizia importante… Prossimo conduttore e direttore artistico del 70esimo Festivalval di Sanremo. Brindo insieme a tutti voi e con la mia famiglia. Evviva Sanremo”.

Tantissimi i messaggi di congratulazioni giunti per Amadeus da parte dei fan sinceramente contenti per l’importante riconoscimento: “Lo meriti sei un bravo conduttore e una splendida persona”, scrive qualcuno; “Grande professionista, ottima scelta” gli fa eco qualcun altro. E alla folta schiera di estimatori del conduttore si è aggiunto anche Tiziano Ferro: “Sei il meglio!Grande gioia che ci sia tu a Sanremo 2020!”