Amadeus a lavoro per Sanremo, sale la tensione: parla Giovanna Civitillo

Più si avvicina la data fatidica del 4 febbraio, più sale la comprensibile tensione del primo protagonista assoluto del Festival di Sanremo 2020, Amadeus, che, in quanto conduttore e direttore artistico della kermesse, si ritrova ad affrontare un impegno via via crescente. “Non ci dorme la notte”, ha rivelato Giovanna Civitillo commentando il periodo intenso del marito in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi che ha intercettato anche Amadeus in un dialogo di coppia che ha svelato qualche aneddoto sull’attuale routine di famiglia.

Giovanna Civitillo: “Amadeus è cosi preso che si scorda pure di nutrirsi”

“Che raccomandazioni gli do? Gli dico di mangiare! È così preso, tra la preparazione del Festival e i Soliti ignoti, che si scorda pure di nutrirsi. Per il resto, gli consiglio di seguire il suo istinto”, ha confidato Giovanna Civitillo a proposito della vita casalinga del marito Amadeus: “Non ci dorme la notte. Sta sempre con le cuffiette, ascolta e riascolta le canzoni da selezionare”. “Per parlargli – aggiunge – io e José, nostro figlio, dobbiamo togliergli a forza gli auricolari! È travolto dalla musica. Poi magari alle 2 di notte mi chiede: ‘Giovanna, mi fai una camomilla?'”.

Il conduttore e la moglie hanno poi raccontato come il figlio di dieci anni Josè stia vivendo questo momento tanto impegnativo dal punto lavorativo del papà: “Preso com’è dalla scuola e dal calcio la vive con un certo distacco. Un po’ gli dispiace perché mi vede poco, ogni tanto mi chiede: ‘Ma quando finisce questo Sanremo?’”. “Però vuole venirci al Festival… Capisce che è una cosa importante”, il commento di Giovanna.

Giovanna Civitillo: “Per il Festival di Sanremo ho già chiesto vestiti comodi”

E Giovanna Civitillo? Dove sarà fisicamente mentre il marito sarà in scena sul palco dell’Ariston? “Un po’ dietro le quinte, un po’ in platea, mi muoverò tanto perché sarò talmente agitata… Ho già chiesto vestiti comodi”, ha anticipato la showgirl campana che prevede una lunga vacanza di famiglia una volta finito il Festival. “Ci chiuderemo in una spa”, ha assicurato lei, a cui Amadeus ha fatto eco: “Come minimo ci vorrà una settimana di yoga per tutta la famiglia”.