Nozze reali: Amal e George Clooney fermati da un poliziotto all'ingresso del party

Amal e George Clooney sono stati fermati all’ingresso del Frogmore House. A dare l’alt ai due coniugi che si stavano recando alla festa di matrimonio del principe Harry e dell’attrice Meghan Markle, un poliziotto che non ha riconosciuto la coppia. Un contrattempo che ha causato uno “stop” di circa dieci minuti sull’arrivo della bellissima coppia al party del duca e della duchessa di Sussex.

Il party reale dopo la cerimonia religiosa

Prima la cerimonia nella cappella del Castello Windsor poi il party al Frogmore House. Gli sposi, all’uscita della chiesa e dopo il classico giro in carrozza si sono spogliati degli abiti “da cerimonia” e ne hanno indossato altri ugualmente eleganti ma sicuramente più pratici. Se Harry ha optato per uno smoking, la bellissima sposa ha scelto un abito di Stella McCartney sempre bianco, con lo scollo all’americana, annodato sul collo.

L'arrivo della sposa al Castello di Windsor

L'arrivo dell'attrice Meghan Markle era senz'altro uno dei momenti più attesi di tutta la cerimonia nuziale. Un'attesa giustificata non solo per i "momenti innovativi" che gli sposi hanno introdotto nel giorno del matrimonio, come l'arrivo di lei non accompagnata da nessuno se non nell'ultima parte della navata ma soprattutto per scoprire quale abito avrebbe indossato la sposa.