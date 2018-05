L’Intervista, Amanda Lear blocca le immagini: “La mia età non importa”

(Nel video, Amanda Lear ospite all'Intervista di Maurizio Costanzo)

“L’anagrafica non m’interessa… Sapere quando sono nata, se ho 50, 60, 70 anni non m’importa niente. L’importante è che sono viva”: così Amanda Lear ha spiegato perché ha voluto premere ‘alt’ (pulsante che permette all’ospite di bloccare le immagini trasmesse sul video) alle domande che scorrevano sullo schermo de ‘L’Intervista’ di Maurizio Costanzo e che ponevano interrogativi sulla sua età anagrafica.

La conduttrice, cantante e attrice, ha preferito parlare d’altro, della sua vita passata, della sua infanzia, dei suoi genitori che – ha detto – le hanno insegnato che le “coppie non durano”: “Veder i genitori che si separano è stato traumatico. Uomini e donne non sono fatti per stare insieme”, ha confidato.

Argomento affrontato è stato anche il concetto di ambiguità che l’ha sempre contraddistinta: “Davo l’immagine di una donna aggressiva, maschile nell’atteggiamento….. la gente pensava: 'non è una donna vera'. Ma adesso tutte le donne sono così” ha aggiunto ancora la cantante che ha ammesso di aver sempre avuto questo atteggiamento anche nella seduzione.

Nel corso dell’intervista la showgirl ha parlato anche dei complessi durante l’infanzia, delle sue passioni ma anche dei suoi amori (una volta s’innamorò di due gemelli), tra cui David Bowie e Salvador Dalì.

"L’uomo delle stelle", come racconta la cantante, è stato "un grande artista, ma anche molto tormentato". È stato il primo a credere in me come artista, mi ha pagato le lezioni di canto". Un’icona senza tempo diventato famoso anche per i suoi look stravaganti: "Si truccava più di me, ma il problema dei maschi che si truccano è che non si struccano la notte prima di dormire. Mi sporcava il cuscino con il fondotinta".