Amanda Lear e la leggenda sulla sua vera natura: "Dicano quel che vogliono"

Per anni sulla cresta dell'onda, è un bel po' che Amanda Lear non si vede in televisione. "Detesto quello che la tv italiana mi offre - ha fatto sapere a Chi - I programmi della D'Urso non li guardo, Ballando con le Stelle l'ho già fatto e i reality mi fanno schifo. Ho smesso di avere quell'ansia di dover esserci a tutti i costi, faccio poche cose e se le faccio è perché mi strapagano".

Nessun oblio ha assicurato: "In Francia faccio tantissimo teatro. Certo non è pagato benissimo, ma a me fa stare bene". Del suo passato non rimpange niente, tranne alcune etichette che le hanno cucito addosso: "Sono rimasta incastrata in un qualcosa che non mi rappresenta appieno - ha spiegato - Anni fa durante uno shooting volevo fare delle foto con un gattino; la reazione delle persone presenti fu sconcertante. Mi dissero: 'Tu non puoi farti vedere con un gatto, ma con una tigre, una pantera o con una mandria di uomini'. Le sembra normale? Pensi cosa avrebbero potuto dirmi se avessero saputo della mia devozione a Santa Rita da Cascia".

E a proposito del suo passato e delle tante voci che circolano ancora oggi sulla sua vera natura, Amanda Lear alza le spalle: "Che dicano pure quel che vogliono. L'unica cosa che mi indispettisce è vedere persone che non ho mai incontrato in tutta la mia vita, parlare di me nei salotti di Barbara d'Urso".