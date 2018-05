"Con Allegri come va?" e Ambra 'sbotta' durante l'intervista

E' una Ambra Angiolini pepata quella che è intervenuta questa mattina ai microfoni di Mattino24. L'attrice romana ha risposto alle questioni che gravitano intorno alla sua persona in queste settimane. In primis la chiacchieratissima conduzione del "Concerto del Primo Maggio" e poi inevitabilmente la storia d'amore con l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri cominciata ormai un annetto fa.

Prima questione: il maglioncino dello scandalo. Il pullover color arcobaleno indossato dalla presentatrice sul palco di piazza San Giovanni ha Roma ha destato qualche critica. Il motivo? Il pullover è marchiato "Ferretti" e costerebbe ben "325 euro", fanno notare sui social. Secca la replica della Angiolni: "Credo di essere stata quella più sfornita a livello di marchi sul corpo. Sfera Ebbasta stesso è intervenuto sui social dicendo 'Se è per questo io avevo due Rolex'. Dal palco abbiamo detto delle cose importanti e meno ovvie del solito sul lavoro, ma non sono rimaste. Purtroppo è rimasto il maglioncino“.

Poi ci tiene a mandare un messaggio a chi la critica: "Stando alla mia storia professionale, secondo quello che ho letto in questi anni, sono stata complice del berlusconismo a tutti gli effetti! Avevo quattordici anni e venivo accusata di essere il burattino di Boncompagni, e ora torno al Primo maggio dopo anni e divento la distruzione stessa del comunismo".

"Con Allegri come va?" e Ambra sbotta

Ma i toni si fanno più accesi quando si passa all'argomento amore. Incalzata dal presentatore radiofonico con la semplice domanda "Come va con Allegri?", Ambra si mostra un po' infastidita: "Sul piatto c'è un argomento ancora più grave. Bisogna per forza parlare dei fidanzati per essere delle donne pensanti e avere un'opinione?". A differenza di quanto i più maliziosi potrebbero pensare, però, dietro questa reazione non dovrebbero esserci crisi: proprio alcuni giorni fa, la coppietta è stata paparazzata in atteggiamenti romantici durante una colazione a Milano (vedi nella foto sotto).