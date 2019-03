Ambra Angiolini, la bulimia e perché ha deciso di raccontare la sua esperienza

Ambra Angiolini ha parlato poi del suo rapporto con il nuovo compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri. Con “gli occhi a cuore”, come ha ricordato lei stessa, Ambra ha ammesso: “Sono innamorata e quando lo sei non ci puoi fare niente.

“Ho fatto tante campagne contro la bulimia perché ho avuto questo problema per un po’ di tempo. È una fame d’amore che devi colmare, che non va condivisa con tutti ma va raccontata una volta guariti, perché ci sono tante persone che hanno bisogno di capire che si può superare”, ha spiegato Ambra, che ha ricordato anche i titoli dei giornali che ironizzavano sul suo aspetto fisico e commentavano qualsiasi variazione.

Confessioni, ricordi, pensieri. Ambra Angiolini si racconta a Verissimo intervista da Silvia Toffanin. Tra gli argomenti trattati, oltre alla carriera dell’attrice che ha esordito adolescente con Non è la Rai e alla separazione con il cantante Francesco Renga, l’intervista è stata per Ambra l’occasione di parlare di quanto da giovanissima ha sofferto di bulimia .

Sarà lei, Ambra, la primadonna del prossimo film di Natale Filmauro: in "Un Natale stupefacente", nei cinema dal 18 dicembre, affiancherà Lillo e Greg in un ruolo per lei insolito, come ha spiegato sul set del film