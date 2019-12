Ambra e la figlia Jolanda, la somiglianza è incredibile. Chiatti: "Come due sorelle"

Solitamente restia a condividere 'pezzi' del suo privato in pubblico, Ambra Angiolini ha fatto un'eccezione alla regola nel pomeriggio di ieri, per condividere una foto insieme alla figlia Jolanda, avuta dall'ex Francesco Renga. Uno scatto davvero troppo bello per restare chiuso in un cassetto, che ha collezionato migliaia di 'like' in poche ore, compresi i commenti di tanti personaggi dello spettacolo, stupiti della somiglianza tra mamma e figlia.

La figlia di Ambra tale e quale a mamma

Ed effettivamente Ambra e la sua Jolanda sono davvero due gocce d'acqua. Uguale è il taglio d'occhi, così come il dolce sorriso. Nell'immagine, le due si abbracciano e guardano in camera, mentre sfoggiano un abbigliamento invernale che lascia intendere che il momento è stato immortalato proprio in questi giorni d'inverno. "Giochiamo a mamma e figlia da quasi 16anni", è la didascalia scritta da Ambra a corredo del post.

Tanti i complimenti arrivati dai colleghi di Ambra, tra attori e conduttori. "Ma che belle!", scrive Michelle Hunziker. E Laura Chiatti: "Due sorelle". E ancora like di Lisa Fusco, Serena Rossi e Claudia Zanella.

L'addio tra Ambra e Renga

Jolanda è la prima figlia avuta da Ambra e Renga, sorella di Leonardo, oggi 12enne. Sono trascorsi tre anni da quando la coppia si è detta addio (oggi lui è legato alla ristoratrice Diana Poloni e lei all'allenatore della Juve Massimiliano Allegri), ma l'armonia familiare è intatta, o meglio ricostruita dopo un primo momento di tensione, anche e soprattutto per il bene dei figli. Proprio a marzo l'attrice ha condiviso sui social un regalo ricevuto dai figli e dall'ex compagno: un mazzo di fiori con tanto di bigliettino: "Alla mamma più bella del mondo. Jolanda, Leonardo e papà Francesco. Festa della mamma 2019".