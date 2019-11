Ambra Lombardo diffida Mediaset: “A tutto c’è un limite”. La reazione di Barbara d’Urso

(Il video sul 'caso' Gaetano Arena trasmesso da Pomeriggio 5)

Fine del gossip su Ambra Lombardo, Kikò Nalli e Gaetano Arena: dopo ore di discussioni sul presunto finto tradimento della ex gieffina con il collega ai danni del fidanzato, avvenute nello studio di ‘Pomeriggio 5’, la vicenda sembra aver trovato lo stop perentorio di una diffida a Mediaset inviata dalla professoressa siciliana.

La ex concorrente del Grande Fratello ha spiegato a DiPiùTv di aver deciso di tutelarsi sotto il profilo legale affinché non si parli più dei fatti che la riguardano che rischierebbero di danneggiarla. “Il mio avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la mia sfera personale. A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, le parole di Ambra Lombardo.

Perché Ambra Lombardo ha diffidato Mediaset

La fidanzata di Kikò Nalli ha così diffidato Mediaset dal discutere di fatti che la riguardano dopo il clamore dei giorni scorsi: “Ho fatto inviare dal mio avvocato una diffida a Mediaset e ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi Pomeriggio 5 e Domenica Live, chiedendo di non fare più proferire da chicchessia, in quegli ambienti, notizie che riguardino la mia sfera personale. Nemmeno messaggi, sms o chat che, va ricordato, sono da ritenersi sempre corrispondenza riservata. Chi non rispetterà la mia diffida finirà dritto in tribunale”, ha affermato la donna, spalleggiata da Kikò Nalli che – ha detto – “mi ha sostenuto”.

“Sono una modella, ma non dimentichiamo che sono anche una professoressa di liceo e non voglio rischiare provvedimenti sul lavoro. Questo tipo di fama è brutta, questo tipo di notorietà non mi piace”, ha concluso Ambra Lombardo.

Barbara d’Urso, la reazione alla diffida di Ambra Lombardo

Nel programma ‘Pomeriggio 5’ in onda ieri Barbara d’Urso, senza nominare i protagonisti del gossip, né Ambra Lombardo e la sua diffida, ha trasmesso un video sul ‘caso’ Gaetano Arena in cui si riporta la verità del paparazzo Paolone: “Non ho fatto in tempo a mandarlo”, ha spiegato la conduttrice al pubblico senza più far ritorno sull’argomento di cui ha detto di non voler più parlare.