Ambra Lombardo, il passato doloroso e la scelta di rifarsi il seno

Confessione dolorsa da parte dell'ex gieffina Ambra Lombardo nell'intervista rilasciata a Giada Di Miceli su Radio Radio. L'attuale compagna di Kikò Nalli, ancora ricoverata in clinica per l'intervento di mastoplastica additiva, ha rivelato i motivi che l'hanno spinta a rifarsi il seno. Sentirsi bella, sì, ma non solo.

Ambra Lombardo vittima di un amore malato

“Ho deciso di rifarmi il seno perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento” – ha raccontato nell'intervista radiofonica a Non succederà mai più – “Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno”.

"Denunciate"

Un forte dimagrimento che è a detta di Ambra sarebbe diretta conseguenza del malessere dovuto alla relazione violenta con il suo ex fidanzato. Sottoporsi all'intervento rappresenta per lei un modo per chiudere con il passato e guardare al futuro. Ambra ha approfittato dell'intervista per inviare un messaggio alle vittime di violenza che per paura non riescono a denunciare il proprio partner. "L’errore più grosso che io abbia potuto fare è stato quello di non denunciare". Fortutamente sembra che ora Ambra sia più serena al fianco del suo Kikò e si spera che l'operazione possa contribuire a dare un'ulteriore tranquillità.