Ambra Lombardo mostra il seno nuovo a ‘Pomeriggio 5’: “Sto benissimo”

(A Pomeriggio 5 le immagini della visita di controllo di Ambra Lombardo reduce dall'intervento al seno)

Alla fine lo ha fatto: nonostante il parere contrario del fidanzato Kikò Nalli, la ex concorrente del Grande Fratello si è sottoposta a un intervento chirurgico per aumentare il seno. Dell’operazione avvenuta una settimana fa Ambra Lombardo ne ha discusso a ‘Pomeriggio 5’, alla presenza degli ospiti di Barbara d’Urso e del medico che ha effettuato l’intervento. “Sto benissimo, è un miracolo”, ha detto Ambra che, davanti alle telecamere della trasmissione di Canale 5, ha affrontato la visita di controllo per verificare che tutto proceda per il meglio. “Volevo affrontare un intervento intelligente che fosse proporzionale al mio fisico”, ha affermato nel salotto di Canale 5, rispondendo con assoluta sicurezza a chi ha polemizzato sulla scelta.

Ambra Lombardo ha rifatto il seno: la reazione di Kikò Nalli

E Kikò Nalli? Qual è stata la reazione del compagno fortemente in disaccordo rispetto alla volontà di Ambra Lombardo di rifare il seno? “Si è rassegnato, amen, ma quando lo ha visto dopo mi ha detto ‘Amore, sono bellissime!”, la risposta della donna che, recentemente, aveva motivato la scelta di rifare il seno “perché si era svuotato a causa di un forte dimagrimento”. “Sono stata poco bene a seguito di un amore malato e di maltrattamenti domestici. Per questo ho perso molto peso e ovviamente il seno”, aveva raccontato.