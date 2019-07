Ambra Lombardo è stata vittima di violenze fisiche

Non ha avuto un passato facile Ambra Lombardo. La professoressa, ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato al settimanale 'DiPiù' di essere scappata dalla Sicilia dopo essere stata vittima per cinque anni di violenze fisiche.

“Non ho mai avuto il coraggio di raccontare il mistero che si nasconde nel mio passato. Non ne ho mai parlato. La mia vita non è stata semplice. Ho deciso di farlo oggi perché l’amore per Kikò mi dona la forza per farlo”, ha detto Ambra che ora è felicemente fidanzata con il parrucchiere Kikò Nalli, anche lui ex concorrente del Gf (in precedenza sposato con l’opinionista di 'Uomini e Donne' Tina Cipollari).

L’ex professoressa di lettere in un liceo milanese ha poi proseguito: “Per anni quando vivevo in Sicilia sono stata vittima di violenze fisiche e psicologiche. Tutto è cominciato quando ho conosciuto un uomo sbagliato, un uomo che all’inizio sembrava giusto, ma che purtroppo mi ha condotto all’inferno”. E poi: “Tutto è iniziato quando avevo ventisei anni. Era geloso dei ragazzi che avevo conosciuto in passato. Mi recriminava storie di quando nemmeno ci conoscevamo: trascorsi inventati perché io non lo avevo mai tradito. E si arrabbiava. Un giorno mi strinse le mani al collo fino quasi a soffocarmi. Non mi prendeva a schiaffi, preferiva strattonarmi”.

La colpa più grande per Ambra è stata quella di non denunciarlo

Si sente che la sua colpa più grande è stata “quella di non averlo mai denunciato”. E poi conclude con un consiglio per chi è vittima di violenza: “Non fate come me. Bisogna denunciare subito. Un uomo violento è un uomo che non sta bene”. Per fortuna ora Ambra ha trovato l’amore quello vero di Kikò e con lui sta trascorrendo una bella vacanza al mare e precisamente a Sabaudia.