Ambra Angiolini, la dedica per Francesco Renga in un post su Instagram

Tanti i fan che hanno apprezzato il gesto pieno d’affetto per quello che resta e resterà per sempre l’uomo grazie al quale è diventata mamma di due splendidi ragazzi, la cui somiglianza con i genitori è davvero tanto evidente.

A corredo di una foto che mostra il primo piano dei profili dei suoi figli, l’attrice ora in tv nella serie in onda su Canale 5 ‘Il silenzio dell’acqua’ ha scritto semplicemente “Grazie papà” , taggando il suo di padre Alfredo Angiolini e, appunto, Francesco Renga, nomi che sono stati seguiti da un cuoricino rosso.

E questo enorme affetto per Francesco Renga , Ambra Angiolini lo ha dimostrato pubblicamente qualche ora fa con un post su Instagram pubblicato in occasione della Festa del papà.

“Oggi sono felice perché abbiamo vissuto solo quello che dovevamo vivere e abbiamo evitato il rischio che la rabbia comandasse sull’amore”, ha confidato in merito alla separazione avvenuta nel 2015 dopo 11 anni d’amore: “Siamo sereni anche perché Francesco è un uomo divertente : mi fa ridere anche quando non c’è niente da ridere. Gli voglio un bene infinito”.

Lontana dal clamore mediatico che spesso indaga sulla sua vita privata, Ambra Angiolini in questi ultimi giorni ha fatto uno strappo alla regola che la vuole avulsa dai contesti in cui si discute della sua relazione con Massimiliano Allegri e della fine della storia con Francesco Renga.

