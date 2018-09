Amici di Maria De Filippi, ai casting anche un'ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Amici di Maria De Filippi ha riaperto i casting e, proprio in queste ore, trapela il nome di una ragazza, non proprio estranea al mondo della televisione, che farà il suo ingresso come ballerina nel talent show di Canale 5.

La ragazza in questione è, infatti, Giulia Latini, ex corteggiatrice di Luca Onestini che, in quella occasione fu scartata. Il tronista, infatti scelse Soleil Sorge (che ha da poco chiuso la sua storia con Marco Cartasegna). Un volto di Uomini e Donne, dunque, che potrebbe sbarcare direttamente ad Amici.

Finora era successo solo il contrario e, cioè, ex allievi della scuola erano passati nel salotto di Uomini e Donne (è il caso ad esempio di Sabrina Ghio, tra le troniste della scorsa stagione tv). A lanciare l'indiscrezione è stato Il Vicolo delle news: sembra che l'ex corteggiatrice sia stata avvistata ai casting di Amici 2018 recentemente aperti. Poi, qualche ore, fa, su uno dei profili social dei fan di Uomini e Donne è stata pubblicata una foto di Giulia Latini ed è stato scritto: "UFFICIALE; Giulia è una ballerina di Amici 2018! Felici?".

Giulia Latini, chi è

Giulia Latini è nata ad Anzio nel 1994. Studia danza classica da moltissimi anni, come alcune foto postate su Instagram dimostrano. E' stata corteggiatrice di Luca Onestini, tra le favorite dell'ex tronista, e si è distinta sempre per la sua semplicità. La ragazza, molto attiva sui social, ha oltre 700milioni di followers.

Potrebbe essere lei una delle prossime ballerine di Amici di Maria De Filippi, si attendono conferme o smentite. Nel frattempo si cerca di capire se è davvero a rischio il serale del programma.