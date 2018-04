Amici, la denuncia di Heather Parisi: "Io e mia figlia minacciate anche fisicamente"

"Il cyberbullismo va condannato, senza se e senza ma". Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, Heather Parisi denuncia gli attacchi ricevuti sui social dopo aver pubblicato un video riguardante Biondo, cantante di 'Amici'. A finire nel mirino degli haters, sia la ballerina americana e giurata del talent show che la figlia Elizabeth.

"Ho letto blog e siti che si sono divertiti a incitare pochi celebro lesi a insultare e minacciare, anche fisicamente, me e mia figlia", spiega Heather. Il riferimento è alla clip postata alcuni giorni fa in cui la bambina dice di non apprezzare il biondissimo allievo della scuola.

"Io non ho paura di dire ciò che penso", aggiunge la Parisi, che invita poi la figlia a dire i nomi dei suoi cantanti preferiti senza timore. "Posso dirlo? L'ultima volta che l'ho detto tutti mi hanno sgridato perché non mi piaceva Biondo". "Lizzy, tranquilla, non aver paura". "Ok, a me piace Chris Brown".