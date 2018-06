Amici, Maria si commuove in diretta: "Non c'è giorno in cui non penso a mia mamma"

(Nel video in altro, l'intervista di Geppi Cucciari a Maria De Filippi)



Maria De Filippi a cuore aperto. In occasione dell'ultima puntata di "Amici", la conduttrice, solitamente granitica, ha raccontato al pubblico alcuni lati del suo privato. Occasione delle "confessioni" un'intervista realizzata dall'attrice comica Geppi Cucciari, che ha voluto emulare le "interviste con oggetti evocativi" propinate dalla stessa Maria ai suoi ospiti in queste settimane. Ne sono emersi sorrisi ma anche momenti di commozione.

Ed ecco dunque il racconto di una giovane Maria che, ancora studentessa, si laurea alla facoltà di Giurisprudenza con 110 e lode nel tempo record di 4 anni ma poi viene bocciata all'esame di magistratura. Poi la Maria quotidiana, quella che fa "crossfit tre volte a settimana" ed ha due cani, Filippa e Ugo. Il programma del cuore? "Le gambe mi dicono amici, il cuore mi dice C'è Posta per Te".

L'emozione ha poi conquistato la presentatrice quando è stato il momento di parlare della mamma, scomparsa all'età di 88 anni in seguito ad una malattia. "Insegnava latino, greco e italiano", ha spiegato di fronte ad un vocabolario di greco. Poi la voce si è spezzata: "Mi seguiva molto. Per me è stata una figura importantissima della mia vita e non c'è giorno in cui cremini non ci pensi almeno una volta al giorno". Che la ferita fosse molto profonda lo ha dimostrato il fatto che, quando la donna venne a mancare, Maria aspettò mesi prima di comunicarlo, per poi lasciarsi andare alle lacrime durante la conferenza stampa di Amici del marzo 2016.