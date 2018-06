Andreas Muller dimesso dall’ospedale: “Mi sono dimenticato come si cammina”

Andreas Muller è stato dimesso dall’ospedale presso cui era stato ricoverato a causa di improvvisi dolori allo stomaco e una febbre molto alta.

“Dimesso. Mi sono dimenticato come si cammina. Tutto bene per ora, terapia da fare e tornare per ulteriori eventuali controlli”, ha spiegato in una storia postata su Instagram il ballerino di Amici, costretto ad affrontare questo problema di salute proprio come accaduto in queste stesse ore al collega Marcello Sacchetta, anche lui in ospedale per un problema al menisco.

Fortunatamente, la situazione sembra volgere al meglio e Andreas ha voluto condividere con i follower che in queste ore si erano preoccupati per lui la lenta guarigione da monitorare con altri controlli medici.

Amici, Andreas Muller in ospedale: "E' dura ma vincerò"

A raccontare la disavventura è stato lo stesso Andreas Muller tramite la sua pagina Instagram. L'ex allievo e oggi ballerino professionista del talent di Canale 5 ha spiegato di essersi sentito male: “E’ iniziato tutto con la febbre alta e i dolori alla pancia. Non riuscivo a mangiare ed andavo in bagno ogni secondo. Così, visto che il tutto non passava, sono venuto al pronto soccorso a causa dei forti dolori".

Da quel momento è stato sottoposto ad una serie di esami: "Mi hanno fatto prelievi e avevo le statistiche sbalzate, quindi hanno iniziato a farmi le flebo per provare in endovena a far entrare linquidi ed antibiotici. Ma si sta prolungando il tutto. Infatti anche oggi dovrò rimanere qui perché, anche se la febbre è scesa, e nonostante mi abbiano tenuto anche un giorno intero con solo acqua e senza cibo, continuo a scaricare anche i liquidi dalle flebo. Ho fatto anche una ecografia e una zona della pancia risulta infiammata dove ci sono ghiandole e linfonodi. Ho avuto anche la pressione bassa e mi sento praticamente senza forze. Speravo di tornare a casa oggi e invece devo rimanere qui , per fare altri controllo ed altre analisi per capire".

Ora l’aggiornamento che lascia intendere una lenta, ma importante ripresa verso la totale ripresa.