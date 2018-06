Amici, anche Andreas Muller in ospedale: "E' dura ma vincerò"

Un altro ballerino di "Amici" finisce in ospedale. Dopo Marcello Sacchetta, ricoverato a seguito della rottura del menisco, oggi anche Andreas Muller ha spiegato di essersi recato al pronto soccorso a causa di improvvisi dolori allo stomaco e una febbre molto alta. Ancora non sono chiare le ragioni che hanno portato al malore, ma le condizioni non sembrano allarmanti.

A raccontare la disavventura è lo stesso Andreas tramite la sua pagina Instagram. L'ex allievo ed oggi ballerino professionista del talent di Canale 5 si fotografa nel letto: "Volevo dirvi che sto bene .- esordisce - E' iniziato tutto con la febbre alta e i dolori alla pancia. Non riuscivo a mangiare ed andavo in bagno ogni secondo. Così, visto che il tutto non passava, sono venuto al pronto soccorso a causa dei forti dolori".

Da quel momento è stato sottoposto ad una serie di esami: "Mi hanno fatto prelievi e avevo le statistiche sbalzate, quindi hanno iniziato a farmi le flebo per provare in endovena a far entrare linquidi ed antibiotici. Ma si sta prolungando il tutto. Infatti anche oggi dovrò rimanere qui perché, anche se la febbre è scesa, e nonostante mi abbiano tenuto anche un giorno intero con solo acqua e senza cibo, continuo a scaricare anche i liquidi dalle flebo. Ho fatto anche una ecografia e una zona della pancia risulta infiammata dove ci sono ghiandole e linfonodi. Ho avuto anche la pressione bassa e mi sento praticamente senza forze. Speravo di tornare a casa oggi e invece devo rimanere qui , per fare altri controllo ed altre analisi per capire".

La situazione è faticosa, ma Andreas non molla. "Per chi mi conosce sa che per me può andare bene tutto tranne che non mangiare. Sto vivendo un incubo e ho fame. Non mangio da tre giorni. E' dura soprattutto oggi tra debolezza e altri mille prelievi o buchi invano, soprattutto è brutto vedersi allo spacchio e vedersi sempre piu deperiti ma vincerò".