Alessandra Amoroso insieme alla sorella Marianna: due gocce d'acqua

Si sa: la famiglia viene al primo posto per Alessandra Amoroso. La conferma arriva dai social network, dove la cantante pubblica spesso foto insieme ai suoi cari. L'ultima ieri pomeriggio, in occasione del compleanno della sorella Marianna, solitamente assente da Instagram. Impossibile per i fan non notare la somiglianza tra le due, che condividono lo stesso sorriso, oltre che un taglio d'occhi identico.

La dedica di Alessandra a Marianna è emozionante. "Tu, piccola Ninni - si legge - Stai diventando una donnina ormai ed è difficile accettarlo! Ricordo me te e la Chicca piccoline in barca, dalla nonna ,i tuoi pianti e le tue sopracciglia rosse. Mi manca tutto questo...ma sono felice per te oggi che stai costruendo la tua nuova vita ed io sarò sempre accanto a te vedendoti crescere,gioendo delle tue vittorie! Tanti auguri ninni mia...Ti amo, tua Ale!".

Proprio a Galatina, ovvero nel suo paese d'origine in provincia di Lecce, Alessandra sta trascorrendo al Fase 2. Le misure di distanziamento sociale imposte dal coronavirus, infatti, rendono impossibile per i cantanti ripartire con i concerti, e così la cantante ne approfitta per godersi un po' i suoi familiari. Oltre a Marianna, anche i genitori e la sorella Francesca, ma soprattutto la nipotina Andrea, da cui è davvero inseparabile. Al momento non c'è invece traccia di un nuovo amore: dopo l'addio al produttore Stefano Settepani, Ale è ancora ufficialmente single.