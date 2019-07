Andrea Dal Corso dimagrito di 50 kg in due anni: la foto prima della dieta

Il fisico scultoreo spesso mostrato attraverso affascinanti immagini social da Andrea Dal Corso non è stato solo un dono di madre natura. L’ex tentatore di Temptation Island, oggi felicemente legato a Teresa Langella, ha raccontato con quale fatica e impegno sia riuscito a cambiare drasticamente il suo aspetto, un tempo appesantito da tanti chili di troppo. A margine di una combo di due sue foto postate su Instagram, Andrea ha spiegato il duro percorso motivazionale e pratico che lo ha indotto a cambiare per fare pace con se stesso e anche con gli altri.

Andrea dal Corso prima e dopo la dieta: “Ho perso più di 50kg in due anni”

“Quanto può essere POTENTE un CAMBIAMENTO?”: inizia così la lunga didascalia scritta da Andrea dal Corso a corredo della foto che lo mostrano paffuto a 20 anni e con gli addominali scolpiti oggi. “Io un bel giorno dissi BASTA!! Basta esser preso in Giro da coetanei, Basta aver Paura di relazionarmi con il sesso opposto, Basta esser troppo insicuro di me stesso, Basta cercare la Felicità nel cibo!” - ha proseguito il modello - “Ho trovato tutta la Forza di Volontà che potevo, ho tirato fuori la Disciplina imparata nelle Arti Marziali e sostenuto Come non mai da mia madre, ho progredito passo dopo passo.. vivendo ogni gradino come un enorme passo verso l’ obbiettivo prefissato”. Dopo tanti sforzi e sacrifici, il risultato: “Ho perso più di 50kg in modo graduale ed intelligente nell’ arco di 2 anni, a 20 anni ero nella condizione della foto DX, uno dei miei primi servizi fotografici”, ha aggiunto ancora Andrea prima di concludere: “Non è soltanto un Cambiamento, è la Consapevolezza di poter fare QUALSIASI cosa nella Tua Vita e diventare CHIUNQUE tu voglia!”.

Andrea Dal Corso dimagrito, il commento della fidanzata Teresa Langella

Tra i tanti commenti dei follower che hanno espresso i loro complimenti per l’impegno con cui Andrea ha raggiunto l’obiettivo di dimagrire e stare bene con se stesso, è arrivato anche quello di Teresa Langella che ha voluto elogiare pubblicamente il compagno.

“Tempo fa, In una delle mie stories scrissi: sei un esempio,SE VUOI PUOI con tanto di foto che ti ritraeva nel tuo primo servizio fotografico Qualcuno mi critico’, forse soffermandosi solo a guardare una foto senza comprenderne il senso. OGGI forse,questo tuo post che aiuterà moltissime persone (questo conta più di ogni altra cosa) servirà anche a chi e’ abituato a puntare dito senza prima riflettere. Sei grande Amore Mio”, il pensiero della ragazza orgogliosa del fidanzato dotato di un'esemplare forza di volontà.