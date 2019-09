La trans Guendalina Rodriguez: "A letto con Andrea Damante, mi chiamò Giulia"

Se in molti pensavano che la vera bomba sulla storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante l'avesse sganciata l'influencer con il libro 'Le corna stanno bene su tutto' - in cui racconta tutti i tradimenti dell'ex -, ora ci pensa Guendalina Rodriguez a prendersi il primato, rincarando la dose.

La famosa trans ha rivelato su Instagram di essersi incontrata diverse volte con il dj veronese, proprio quando era fidanzato con Giulia. "Come molti avevano sospettato, ad aprile 2018 mi sono vista svariate volte con Andrea Damante a Verona. Mi chiamò Giulia, menomale che ho tutti gli screenshot - ha scritto -. Lo so che mi massacreranno ma ho dovuto dire la verità".

E aveva ragione Guendalina, che infatti sta ricevendo dure critiche sui social a cui risponde nelle sue ig stories: "Volevo togliere la soddisfazione ad alcune persone che dicono che voglio farmi pubblicità. Volevo ricordarvi che io in televisione, anche in quella spagnola, ho fatto tante cose, poi magari in Italia non tutti mi conoscono. Io parlo a ragion del vero e mi assumo le responsabilità di quello che dico".

Va fino in fondo Guendalina Rodriguez, anche con Damante a cui si rivolge in un'altra delle sue storie: "Andrea Damante è meglio che taci, fidati. Inutile che mandi messaggi di minacce, essere un personaggio pubblico vuol dire anche questo. Io non mi pento di nulla, anzi, ma non ridimensionare quando siamo stati a letto. E' meglio che sto zitta, meglio per te".