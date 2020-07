Andrea Delogu, fiori in camerino da un'ammiratrice 'speciale'

La stima tra donne è cosa rara ma bellissima. Se poi le donne in questione sono due dei personaggi più amati del mondo del cinema e della tv, diventa qualcosa di unico.

Una bella sorpresa per Andrea Delogu a pochi giorni dal via de 'La vita in diretta estate', che la vede alla conduzione insieme a Marcello Masi. La 'rossa' di casa Rai ha trovato un bouquet di girasoli in camerino, subito dopo la puntata, con un biglietto: "Il 'buon pomeriggio' più bello dell'estate in tv. Bravissima", firmato Ambra.

Un gesto inaspettato che ha lasciato la Delogu a bocca aperta: "C'è una storia grande dietro questi fiori - ha scritto su Instagram, mostrandoli - Una storia di incastri e possibilità, di gratitudine e stima. L'amore forte per la donna meravigliosa che sei Ambra. Grazie". "Il tuo talento è una certezza in tv" le ha scritto ancora l'attrice tra i commenti, manifestando - se ancora non fosse stato abbastanza chiaro - tutto il suo apprezzamento.

Non è l'unica però. Anche Nek si fa sentire: "Te li ho fatti tante volte anche io tante volte i complimenti, dai". Senza fiori, gli ricorda scherzosamente Andrea. E poi, diciamolo, Ambra è Ambra.